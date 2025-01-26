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Haberler Muğla Muğla'nın 'hayalet köyü' beyaza büründü

Muğla'nın 'hayalet köyü' beyaza büründü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıllar önce terk edilen ve 'hayalet köy' olarak anılan 'Kayaköy Ören Yeri'ni sis bulutu kapladı. O anlar dronla kaydedildi.

AA

Giriş Tarihi:

Muğla’nın ’hayalet köyü’ beyaza büründü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıllar önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy Ören Yeri'ni kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

Muğla’nın ’hayalet köyü’ beyaza büründü

İlçede dün etkili olan yağışın ardından Kayaköy'deki evlerin üzerini sabahın ilk ışıklarıyla sis kapladı.

Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy Ören Yeri'nin manzarası, kış aylarında da bölgeye ziyaretçi çekiyor.

Muğla’nın ’hayalet köyü’ beyaza büründü

Ören yerinde yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor. Havadan da görüntülenen Kayaköy, üzerine çöken sisle birlikte oluşan terk edilmiş, hüzünlü manzarasıyla ilgi odağı oluyor.

Muğla’nın ’hayalet köyü’ beyaza büründü

AA ekibi, Kayaköy'ü kaplayan sis tabakasını dronla kaydetti.

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