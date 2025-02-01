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Haberler Muğla Çocuk parkında domuz dehşeti!

Çocuk parkında domuz dehşeti!

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Çocuk parkında domuz dehşeti!

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde, Trafik Parkı civarında oynayan iki çocuk yaban domuzlarının saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Efe T. ve Muhammed Efe T. isimli kardeşler, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özellikle kış aylarında yiyecek arayışıyla şehir merkezine inen yaban domuzlarının tehlike oluşturduğu belirtilirken, Beldibi ve çevresinde daha önce de yaban domuzlarının görüldüğünü belirten mahalle sakinleri, yetkililerin önlem almaması halinde yeni saldırıların yaşanabileceğini ifade etti. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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