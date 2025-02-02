Yargıtay’dan çok konuşulacak karar! Pınar Gültekin’in katilinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu

Yargıtay'ın bozma kararını eleştiren Epözdemir, "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda karar verir ve karar bu haliyle kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır. Kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır. Ceza infaz hukukunun temel ve evrensel prensibi ve amacı ıslah iken, bize göre hunharca ve vahşice cinayet işleyen bu sanığın henüz ıslah olmadan topluma karışması kamu vicdanında ve müvekkil ailenin vicdanında derin yaralar açacaktır." ifadelerini kullandı.



Epözdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin oy çokluğuyla vermiş olduğu kararın kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadele iradesini akamete uğratabilecek olan bir karar olduğunu savundu.



Kararın tarih önünde müvekkil ailenin ve kamu vicdanında mahkum olacağını aktaran Epözdemir, "Yargıtay'ın bu bozma kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin direnme kararı vermesi ve failin hak ettiği emsal mahiyette cezalandırılabilmesi için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.