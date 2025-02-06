‘Bana laf attığı için öldürdüm’

Muğla'nın Milas ilçesinde manav Halil İbrahim Mercan (48), bir kafeteryanın önündeki sandalyede ölü bulundu. Mercan'ın bıçaklandığı tespit edilirken, olay anı kameralara da yansıdı. Görüntülerden belirlenen katil zanlısı Beyza Ö. (17) yakalanıp, tutuklandı. Mercan'ı defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı , ilk ifadesinde kendisine laf attığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Olay, 2 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi Eskidemirciler Sokak'ta meydana geldi. Sandalyede kanlar içerisinde kalan kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynu ve göğsünden bıçaklandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cesedin manav Halil İbrahim Mercan'a ait olduğu belirlendi.

Halil İbrahim Mercan'ın, cinayetten dakikalar önce oturduğu sandalyeye doğru sendeleyerek yürüdüğü tespit edildi.

EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKMIŞ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Halil İbrahim Mercan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mercan'ın cenazesi, önceki gün Milas'ta toprağa verildi. Diğer yandan Mercan'ın ölü bulunduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki bir eğlence mekanından saat 02.00 sıralarında çıkıp, sendeleyerek sandalyeye oturduğu tespit edildi.

KOŞARAK UZAKLAŞMIŞ

Çalışmalarını sürdüren polis, Halil İbrahim Mercan'ın kamera görüntülerinden bir kadın tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi. Polis, bir kadının, saat 04.00 sıralarında yol üzerindeki bir kafeteryanın önündeki sandalyede oturan Mercan'ı bıçaklayıp, koşarak uzaklaştığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen Kadının 17 yaşındaki Beyza Ö. olduğu anlaşıldı. Evinde suç aleti bıçakla yakalanan Beyza Ö., ifadesinde, Mercan'ı kendisine defalarca laf attığı ve sözlü tacizde bulunması nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.