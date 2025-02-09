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Haberler Muğla Muğla'da eş zamanlı operasyon! Suç örgütü çökertildi

Muğla'da eş zamanlı operasyon! Suç örgütü çökertildi

Muğla'da Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde polis ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı. Zorla senet imzalattırma, nitelikli dolandırıcılık, kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yürütülen soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Muğla’da eş zamanlı operasyon! Suç örgütü çökertildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla’da eş zamanlı operasyon! Suç örgütü çökertildi

Yapılan çalışmalar kapsamında 'Zorla senet imzalatma suretiyle nitelikli yağma', 'Kişisel bilgileri ele geçirerek nitelikli dolandırıcılık', 'Mala zarar verme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 17 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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