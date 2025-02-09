Muğla’da eş zamanlı operasyon! Suç örgütü çökertildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.