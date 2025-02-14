Villa cinayetinde tesisatçıya müebbet hapis cezası verildi

Muğla Fethiye'de bir villaya girerek biri yabancı uyruklu 2 kişiyi öldüren tesisatçıya, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yağma ve hırsızlıktan 16 yıl hapis cezası verildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Hüsnü Özcan, "Beraatimi talep ediyorum" dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Koca Çalış Mevkii'nde 21 Mart 2020'de meydana gelen olayda, İngiliz uyruklu Vivien Cheryl Barnes (63) ile Cemal Hasan Tayfun Baransel (71) çifti, birlikte yaşadıkları villada ölü bulundu. Yapılan incelemede Baransel'in evin salonunda, Barnes'in ise banyoda bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan teknik takibin ardından cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla Hüsnü Özcan (40), Yeni Mahalle'de bir evde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Mütalaada sanık Hüsnü Özcan'ın DNA örneğinin, öldürülen Vivien Cheryl Barnes'ten otopsi sırasında alınan tırnak örneklerinden birinde tespit edildiği de belirtildi.

KATİL BERAATİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Hüsnü Özcan savunmasında, "Olayla bir ilgim yoktur. Bu olaydan önce bu evin içinde hırsızlık girişiminde bulunulmuştur. Parmak izleri alınmıştır. Ölenlerin tarihi eserleri çalınmıştır. Buna ilişkin araştırma yapılmasını talep ediyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.