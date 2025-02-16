30 yıllık aşkın imzaları Fethiye’de atıldı

Rus İrina ve İngiliz Martin'in 30 yıl önce Londra'da Sevgililer Günü'nde, "Sevgilim olur musun?" sorusuyla başlayan aşkları, 25 yıl sonra Fethiye'de yine Sevgililer Günü'nde evlilikle taçlandı. 20 yıldır Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan çift, "Sevgililer Günü'nde aşkımızı resmi hale getirdik. Nikah defterine attığımız imzalar kalbimize de atıldı, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Uluslararası bir yardım kuruluşunda çalışırken 30 yıl önce Moskova'ya giden İngiliz Martin Daniels (68) aynı kuruluşta çalışan Rus uyruklu İrina Alekseeva (60) ile tanıştı. Arkadaş olan Daniels ve Alekseeva, aynı yardım kuruluşunun başka bir çalışmasında bu kez Londra'da bir araya geldi. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, 2005 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşti. 30 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için Fethiye Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran Alekseeva ve Daniels'in nikah memurunun sorusuna Türkçe 'Evet' yanıtını vermeleri, nikaha katılanlardan büyük alkış aldı. Nikah memuru Fatma Durgut Arıkan'ın, evlenme cüzdanını verdiği gelin İrina Alekseeva, çok mutlu olduğunu söyledi.