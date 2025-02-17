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Son dakika: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. İzmir'den de hissedilen saat 10.49'daki depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.

DHA

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Son dakika: Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege'de 28 Ocak'tan bu yana yaşanan 'deprem fırtınası' sürüyor. Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.49'da yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir'de de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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