Son dakika: Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege'de 28 Ocak'tan bu yana yaşanan 'deprem fırtınası' sürüyor. Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.49'da yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir'de de hissedildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:Ege Denizi Tarih:2025-02-17 Saat:10:49:47 TSİ Enlem:36.52222 N Boylam:25.57194 E Derinlik:7 km Detay:https://t.co/7YucuVkkj6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025