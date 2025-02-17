Son dakika: Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege'de 28 Ocak'tan bu yana yaşanan 'deprem fırtınası' sürüyor. Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.49'da yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir'de de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.