Marmaris’teki Sinpaş krizi CHP’yi böldü

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Sinpaş Kızılbük projesi, CHP'de derin bir krize neden oldu. Eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve mevcut Belediye Başkanı Acar Ünlü arasında siyasi hesaplaşmaya dönen kriz sonrası hakkında suç duyurusunda bulunulan Oktay, konuştu.

Eski Başkan Mehmet Oktay, daha önce de projeyle ilgili CHP Genel Merkezi'ne danıştığını ve yasalara uygun davrandığını dile getirmişti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü

SİYASİ HESAPLAŞMA

Projeye ilişkin dosyadaki tüm evrakların eksiksiz olduğunu kaydeden Oktay, "İfadeye çağrılırsak hepsini savcılığa teslim ederiz. Yargı önünde gerçeklerin ortaya çıkacağına, beni haksız yere itham edenlerin adalet önünde hesap vereceğine inancım tamdır" dedi.