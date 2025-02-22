Muğla’da nesli tükenmekte olan karakulak ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan karakulak, otoyolda aracın çarpması sonucu telef oldu. İnlice mevkisinde yabani kedi ölüsü olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Fethiye Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, incelemelerde bulundu.

'MAALESEF ARAÇ EZMİŞ'

Ölen karakulağın 8-9 yaşlarında erişkin bir erkek olduğunu tespit ettiklerini belirten İlemin, "Duble yollarda yol kenarları ve bölünmüş yol ortalarındaki beton bariyerler, yaban hayvanlarının geçiş yaptıkları noktalarda yavaşlamalarına ve bu sebeple ezilmelerine neden olabiliyor. Nitekim bu erkek karakulağımızın çarpıldığı bölünmüş yolda hem yol ortasında hem de kenarlarda beton bariyerler mevcut. Ortadaki bariyerden atlayarak karşı şeride indiğinde gelen aracı göremeyerek maalesef ezilmiş." diye konuştu. İlemin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Karakulak Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında ekosistem geçiş noktalarının belirlendiğini, bu noktaların yapılmasıyla karakulakları korumak için önemli bir adım atılmış olacağını söyledi.