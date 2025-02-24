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Görüntüler Bodrum'dan! Markete giren tavuk ortalığı birbirine kattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir markete giren tavuğu sonradan fark eden görevli neye uğradığını şaşırdı. Tavuk tezgahtan raflara kadar her yeri karıştırırken market görevlisi ve müşterinin tavuğu çıkarma anları kameraya yansıdı.

İHA

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Görüntüler Bodrum’dan! Markete giren tavuk ortalığı birbirine kattı

Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'ndeki bir markete giren tavuk, içeride hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Tezgahtan raflara kadar her yeri karıştıran tavuk, market çalışanını adeta pes ettirdi.

Olay, Türkbükü'nde bir markette meydana geldi. Kasada oturan market görevlisi, içeri giren tavuğu fark etmedi. Ancak bir müşteri, yanına kadar gelen tavuğu görünce şaşkına döndü. Müşterinin tepkisiyle irkilen görevli, tavuğun aniden ortaya çıkması ile yerinden sıçradı. Panikle kaçan tavuk tezgaha çıktı, ardından marketin içinde koşturmaya başladı. Görevli, önce su şişesiyle ardından süpürgeyle tavuğu kovalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ürken tavuk, bu kez alkol reyonuna yöneldi. Raflara sıçrayan hayvan, bazı şişelerin devrilmesine neden oldu. Çalışanın çabaları sonunda tavuk, marketten çıkarıldı.

O anlar, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Görüntüler Bodrum’dan! Markete giren tavuk ortalığı birbirine kattı Görüntüler Bodrum’dan! Markete giren tavuk ortalığı birbirine kattı Görüntüler Bodrum’dan! Markete giren tavuk ortalığı birbirine kattı

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