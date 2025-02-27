Ağaç budamak için çıktığı duvardan düşüp öldü, kendisinden yardım isteyen kişi tutuklandı

Olay, 26 Şubat saat 12.00 sıralarında Gümbet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kaptan olduğu öğrenilen Alettin C. site içerisinde bulunan bir ağacı budaması için Mehmet Karakaş'tan yardım istedi.

Bunun üzerine Karakaş bir duvarın üzerine çıktı. Karakaş, budama yaptığı sırada dengesini kaybedip çıktığı 2 metre yüksekliğindeki duvardan düşüp, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakaş Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, C'yı gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin adından C. bugün öğle saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.