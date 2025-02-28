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Haberler Muğla Ağaç budarken çıktığı duvardan düştü: 1 gözaltı

Ağaç budarken çıktığı duvardan düştü: 1 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaç budamak için ağaca çıkan 59 yaşındaki Mehmet Karakaş çıktığı duvardan düştü. Bilinmeyen bir nedenle 2 metre yükseklikten düşen adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Ağaç budarken çıktığı duvardan düştü: 1 gözaltı

Muğla'dan edinilen bilgiye göre Eskiçeşme Mahallesi'nde bir sitede ikamet eden A.E.(58) adlı vatandaş, dün Mehmet Karakaş'tan (59) bahçesindeki ağacın budanması için yardım istedi. Karakaş ağacı budadığı esnada bilinmeyen bir nedenle çıktığı bahçe duvarından aşağı düştü. 2 metre yükseklikten yola düşüp ağır şekilde yaralanan Karakaş, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağaç budarken çıktığı duvardan düştü: 1 gözaltı

A.E. ise gözaltına alındı. Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen A.E. "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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