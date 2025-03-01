Kanlı infaz

OTO GALERİYİ BASTI

Muğla Milas'ta dehşet veren bir cinayet işlendi. Minibüs şoförü Mustafa S. (39), bir sene önce ayrıldığı eşinin sevgilisi olduğunu öğrendiği galeri sahibi Fatih Cura'nın (39) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki işyerini bastı.

Olaydan sonra kaçan Mustafa S. kısa süre sonra yakalandı. İfadesinde, "Benim yuvamı yıktı. Pişman değilim" dediği öğrenilen Sarıca, tutuklandı.

Kanlar içinde yere yığılan Fatih Cura, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

KURŞUN YAĞDIRDI

6 ay önce eski eşi ile gördüğü için bıçaklayıp, "Bu bir şey değil seni öldüreceğim" diye tehdit eden Mustafa S, bu kez Cura'yı, işyerinin önünde kurşun yağmuruna tuttu.

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Cura, can verdi.