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Haberler Muğla Kanlı infaz

Kanlı infaz

VOLKAN YILDIZ

Giriş Tarihi: Gazete

Kanlı infaz

OTO GALERİYİ BASTI

Muğla Milas'ta dehşet veren bir cinayet işlendi. Minibüs şoförü Mustafa S. (39), bir sene önce ayrıldığı eşinin sevgilisi olduğunu öğrendiği galeri sahibi Fatih Cura'nın (39) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki işyerini bastı.

Olaydan sonra kaçan Mustafa S. kısa süre sonra yakalandı. İfadesinde, "Benim yuvamı yıktı. Pişman değilim" dediği öğrenilen Sarıca, tutuklandı.

Kanlı infaz

Kanlar içinde yere yığılan Fatih Cura, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kanlı infaz

KURŞUN YAĞDIRDI

6 ay önce eski eşi ile gördüğü için bıçaklayıp, "Bu bir şey değil seni öldüreceğim" diye tehdit eden Mustafa S, bu kez Cura'yı, işyerinin önünde kurşun yağmuruna tuttu.

Kanlı infaz

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Cura, can verdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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