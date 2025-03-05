  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Canını kıl payı kurtardı! Otomobilin daldığı markette az kalsın eziliyordu

Canını kıl payı kurtardı! Otomobilin daldığı markette az kalsın eziliyordu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete daldı. Market çalışanının kazadan kıl payı kurtulurken o anlar kameralara yansıdı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Canını kıl payı kurtardı! Otomobilin daldığı markette az kalsın eziliyordu

Muğla'daki olay, gece saatlerinde Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yol üzerinde hızla ilerleyen 01 B 6197 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir markete daldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

MARKET ÇALIŞANI CANINI ZOR KURTARDI

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda sürücünün aracıyla yol üzerinde hızla ilerlediği sırada, hakimiyetini kaybederek bir anda markete girdiği görülüyor. O sırada markette çalışan bir kişi ise kazadan son anda kurtuluyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA