Kaza yapan aracın sürücüsü ortadan kayboldu: Her yerde aranıyor

Son dakika Muğla haberleri... Muğla'nın Menteşe ilçesinden edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Muğla yönüne seyir halinde olan 34 RE 5823 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, aracın içerisinde ve çevresinde kimsenin bulunmadığını fark etti. Bunun üzerine polis ekipleri, kazaya karışan sürücüyü tespit etmek ve bulmak için geniş çapta bir araştırma başlattı.