Öykü’nün hikayesi gözyaşlarıyla bitti

Muğla'nın Dalaman İlçesi Atatürk Ortaokulu öğrencisi Öykü Nas Meşe, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Dalaman Atatürk Ortaokulu öğrencisi Öykü Nas Meşe, yapılan kalp nakli ameliyatında yaşama tutunamadı.
Küçük kızın ölümü Dalaman'da büyük üzüntü yarattı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 12 Yaşındaki Öykü Nas Meşe'nin vefatından dolayı taziye mesajı yayınladı. Çay mesajında, "Dalaman İlçemiz Atatürk Ortaokulu öğrencimiz Öykü Nas Meşe'nin vefatını üzülerek öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim" dedi.