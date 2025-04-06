Psikolog eski sevgili hayatlarını kabusa çevirdi!

Muğla'da esnaflık yapan Tuğçe K. ile sevgilisi kamu görevlisi M.C.'nin, M.C.'nin eski kız arkadaşı olan kamuda çalışan, psikolog E.G. tarafından, bir süredir taciz, tehdit ve hakarete uğradığı iddia edildi. Tuğçe K. kişisel verilerini, E.G.'nin kanuna aykırı şekilde ele geçirdiği, kendisini ajanlıkla suçladığı, sakat bırakmakla tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine mahkeme tarafından E.G. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. E.G.'nin, Tuğçe K. ile M.C.'yi telefonda ve iş yerinde taciz ettiğine dair ses kayıtları, mahkemeye delil olarak sunuldu.