Psikolog eski sevgili hayatlarını kabusa çevirdi!

'HAKKIMDA AKIL ALMAZ İDDİALARDA BULUNMAKTADIR'

Tuğçe K., can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, kamuda çalışan ve aynı zamanda psikolog olan E.G.'yi tanımadığını belirtti. Hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.G.'nin kişisel verilerini ele geçirip üçüncü kişilere yaydığını söyleyen Tuğçe K., "Bakanlıkta çalışmaktadır ve aynı zamanda psikolog. M.C.'yi platonik aşk beslemektedir. Benim hakkımda akılalmaz asılsız iddialarda bulunmaktadır. Kendisine büyü yaptırdığımı, gizli bir ajan olduğumu ve istihbaratın beni detaylı bir şekilde araştırdığını, bu bilgilere de kendisinin bu şekilde ulaştığını anlatmıştır. Kendisi erkek arkadaşımın yanına gidip, bu bilgileri göstererek ve biz de artık bunun bir tehdit olduğunu fark ettiğimizden ötürü, erkek arkadaşım ses kaydını almıştır. Bu kayıtlar bizde mevcut. Bu ses kayıtları ve mesajlar avukatım aracılığıyla mahkemeye sunulmuştur. Ayrıca kişi hakkında da tedbir amaçlı uzaklaştırma kararı aldık" diye konuştu.

Adli soruşturma devam ettiği için henüz çalıştığı kurum tarafından işlem yapılmadığını aktaran Tuğçe K., "Kendimi çok korunmasız ve savunmasız hissediyorum. Daha ne yaşanması gerekiyor, başıma ne gelmesi gerekiyor bilmiyorum? Buradan yetkililere sesleniyorum. Kendi can güvenliğim de tehlikede, beni sakat bırakmakla da tehdit ettiği için elimizde dediğim gibi ses kayıtları var. Biz bunların hepsini sunduk" dedi.