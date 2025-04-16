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Haberler Muğla Muğla'dan ailesinin yanına gitmek isteyen gencin sır kaybı! 72 saattir haber alınamıyor

Muğla'dan ailesinin yanına gitmek isteyen gencin sır kaybı! 72 saattir haber alınamıyor

Muğla'dan Denizli'deki ailesinin yanına gitmek için motosikletiyle yola çıkan genç 3 gündür kayıp. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığ genç her yerde aranıyor.

İHA

Giriş Tarihi:

Muğla’dan ailesinin yanına gitmek isteyen gencin sır kaybı! 72 saattir haber alınamıyor

Denizli'de geçtiğimiz yıla kadar motosikletli kuryelik yapan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak, yaklaşık 1 yıl önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşerek kendi iş yerini açtı. 13 Nisan Pazar günü Denizli'de yaşayan anne babasını arayıp, "Denizli'ye geliyorum" diyerek 20 ANT 534 plakalı motosikletiyle yola çıkan Mustafa Berkay Çırak'tan o saatten sonra bir daha haber alınamadı.

Muğla’dan ailesinin yanına gitmek isteyen gencin sır kaybı! 72 saattir haber alınamıyor

En son Köyceğiz ilçesindeki kent güvenlik sistemi kameralarından Yuvarlak Çay tarafında olduğu görülen Mustafa Berkay Çırak için ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı. Kendisinden 3 gündür haber alınmayan motosiklet tutkunu Mustafa Berkay Çırak'ın bulunması için jandarma ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından arama çalışması başlatıldı.

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