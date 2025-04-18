Gazeteci Erdan kalbine yenik düştü

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Cüneyt Erdan, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Spor müsabakalarında sesi yankılanan Erdan'ın vefatı bütün Muğla'yı yasa boğdu. Muğla'da radyo ve televizyon programlarında, spor müsabakalarında ve haber programlarında sesi yankılanan 50 yaşındaki Cüneyt Erdan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Erdan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Erdan'ın vefatı Muğla medyasını yasa boğdu. Erdan, özellikle spor müsabakalarına önem veren, ve müsabakaları sesiyle medyaya tanıtmaya çalışan bir gazeteciydi