Pedallar ‘özgür’ce döndü: Bisikletime çarparsan ölürüz

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bisiklet sürdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden bisikletli Özgür Alkan, Fethiye'deki bisiklet topluluğu tarafından anıldı. Topluluk, Alkan'ın evinin önüne kadar pedal çevirerek ailesine başsağlığı diledi, farkındalık pankartları açıldı. Kazada hayatını kaydeden bisikletli Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, "Burada olmanızdan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Kardeşim adına teşekkür ederim. Bu yaşadığımız yalnızca bizim değil, Türkiye'nin genel bir sorunudur. Yollar sadece motorlu araçlara ait değildir. Bisiklet bir spor aracı değil, ulaşım aracıdır. Artık yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Bu davanın sonuna kadar peşindeyim, mücadelemi sürdüreceğim" dedi. Özgür Alkan'ın kuzeni Cemal Varış ise, "Bugün hepimiz 'bisikletime çarparsan ölürüz' diyenleriz. Bugün aslında özgürce bisiklet sürmek isteyen insanlarız. Acı içindeyiz; çünkü bir arkadaşımızı, bir aile ferdini, bir canı kaybettik" dedi.