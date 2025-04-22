Çeyrek asırlık su mücadelesinde mutlu son

MUĞLA'NIN Ula ilçesinin Sakar altındaki 10 mahallesini yakından ilgilendiren içme suyu sıkıntısının çözümü için çeyrek asırdır verilen mücadele nihayet çözüme kavuştu. Çıtlık Mahallesi Muhtarı Mehmet Kavasoğlu, Gürsu kaynaklarından su temini ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işin yapım sözleşmesini imzalandığını söyledi. Muğla Ula Yöresi (Gürsu Kaynakları) İçmesuyu Tesisleri yapım işinin ihale işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, projenin ihale sürecinin tamamlandığını, işin yapım sözleşmesinin imzaladığını açıkladı. 233 milyon 307 bin TL değerindeki projenin tamamlanması ile Gürsu Kaynaklarından alınacak yıllık 1,58 milyon metreküp içme ve kullanma suyu, 47 kilometrelik modern isale hattı, 4 adet içmesuyu deposu ve 1 adet regülatör vasıtasıyla Ula ilçesine bağlı Akçapınar, Ataköy, Çıtlık, Esentepe, Kızılyaka, Şirinköy, Yeşilçam, Yeşilova, Elmalı ve Portakallık mahallesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.