Hediye bisikletle Türkiye şampiyonu oldu

MUĞLA Karya Bisiklet Takımı sporcusu Orçun Karaman, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın hediye ettiği bisikletle Türkiye şampiyonu oldu. 18 yaşındaki genç sporcu, Trabzon'da düzenlenen Türkiye Kupası Yol Yarışı'nda büyük bir başarıya imza atarak birincil oldu. Karaman, en yakın rakibine 4 dakika fark atarak açık ara birinciliğe ulaştı. Geçtiğimiz yıl Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sporcuların yarış bisikleti taleplerini karşılıksız bırakmamış ve destek sözü vermişti. Akbıyık'ın hediye ettiği bisikletle yarışa katılan Karaman, bisikletini de yanından ayırmadı.