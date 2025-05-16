Aras çiftine kına sürprizi

GEÇTİĞİMİZ aylarda ani bir kararla evlilik kararı alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras sade bir tören ile nikâhları kıyılmıştı. Evlilik kararı alan Ahmet Aras, nikâhlarının sade bir tören ile Türk örf ve geleneklerine uygun olarak kıyılacağını açıklamıştı. Gelişen siyasi olaylar nedeniyle Aras çifti nikâhlarını kalabalık bir ortam yerine sade bir tören ile kıyarak yaşamlarını birleştirmişleri. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ani kararı ile Türk örf ve adetlerinde önemli bir yer tutan ve yapılamayan geleneksel kına gecesi Muğla Engelliler Derneği tarafından düzenlenen anlamlı bir gecede gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras için Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu Aras çiftine sürpriz yaparak yapılamayan kına yakma törenini bu anmalı gecede gerçekleştirdi ve geleneksel bir adeti yerine getirdi.