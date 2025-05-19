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Muğla'da kadına şiddete 3 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonunda bir kadının darp edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Muğla’da kadına şiddete 3 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Fethiye'de bir akaryakıt istasyonunda P.D. (46) isimli kadın, S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22) tarafından darp edildi.

Muğla’da kadına şiddete 3 tutuklama

Olayın ardından harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Muğla’da kadına şiddete 3 tutuklama

Muğla Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan bu menfur olayda mağdur olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında devletimizin kararlı duruşu vardır" denildi.

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