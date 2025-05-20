Akaryakıt istasyonu marketinde kadına şiddet

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde P.D. adlı kadın, bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre tartıştığı erkek tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Pompaların bulunduğu bölümde saldırıya uğrayan ve sığınmaya çalıştığı istasyondaki markette devam eden şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, P.D. ile beraberindeki iki kişinin kadını tartışmanın ardından takip ettikleri ve akaryakıt istasyonunda darbettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.