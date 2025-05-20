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Muğla'da bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

Muğla’da bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Manisa'da yakalanan Sefer K, Rabia G, Murat K. ile Yağmur A. ilçeye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Muğla’da bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Sefer K, Rabia G, Murat K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Yağmur A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla’da bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme Muğla'da kan donduran olay! Evde kanlar içinde bulundu: Sevgilisinin arkadaşları gözaltında

OLAY

İbrahim Solak'ın (23) Esenköy Mahallesi'ndeki evinde dün hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmiş, başına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Muğla’da bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Çevredeki güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Manisa'da gözaltına alınmıştı.

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