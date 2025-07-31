Domuzlar Marmaris’i istila etti! Vatandaşlar tedirgin

"ÖNCE İNSANA DEĞER VERMEK LAZIM"

Marmarisli turizmci Ayşe Nurdan Aras, "Bizler hayvan düşmanı değiliz. Ancak turizm sezonun ortasında, havalar bu kadar sıcakken domuzlarla ilgili geri dönüşlere baktığımızda gerçekten çok üzüldük. Önce insana değer vermek lazım. Bu hayvanlar niye buraya gelmişler, ne yapılması gerekiyor. Kuduz gibi bir salgınla karşılaştığımız takdirde acaba sonuçlarını nasıl kaldıracağız, bu konuda kimse bir şey söylemiyor. Herhangi bir çocuğa yaşlıya zarar verirse, hadi tatilciler gitti, kışın hepimiz buradayız. Ne olacak bunun sonu" diye konuştu.