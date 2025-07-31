Domuzlar Marmaris’i istila etti! Vatandaşlar tedirgin

Dünyaca ünlü plajlara ev sahipliği yapan, turizmin göz bebeği Marmaris'te domuz sorunu giderek büyüyor. Marmaris sokaklarında oluşan çöp yığınları domuzlara davetiye çıkarıyor. Belediye ekipleri tarafından çöplerin zamanında toplanmaması, evcil hayvan besleme noktaları konusunda belediye tarafından gerekli uyarı ve ikazların yapılmaması domuz sürülerinin ilçe merkezine yerleşmesine neden oldu. Belediyenin konuya yeterince hassasiyet göstermemesi sonucu hemen hemen her sokakta görülen domuz sürülerinden tedirgin olan vatandaşlar, salgın hastalık riskine karşı sorumluların harekete geçmesini istiyor.