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Haberler Muğla Domuzlar Marmaris'i istila etti! Vatandaşlar tedirgin

Domuzlar Marmaris'i istila etti! Vatandaşlar tedirgin

Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris'te domuz sorunu giderek büyüyor. Belediyenin konuya tepkisiz kalması riski daha da yükseltirken vatandaşlar salgın hastalık riskine karşı tedirgin durumda.

İHA

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Domuzlar Marmaris’i istila etti! Vatandaşlar tedirgin

Dünyaca ünlü plajlara ev sahipliği yapan, turizmin göz bebeği Marmaris'te domuz sorunu giderek büyüyor. Marmaris sokaklarında oluşan çöp yığınları domuzlara davetiye çıkarıyor. Belediye ekipleri tarafından çöplerin zamanında toplanmaması, evcil hayvan besleme noktaları konusunda belediye tarafından gerekli uyarı ve ikazların yapılmaması domuz sürülerinin ilçe merkezine yerleşmesine neden oldu. Belediyenin konuya yeterince hassasiyet göstermemesi sonucu hemen hemen her sokakta görülen domuz sürülerinden tedirgin olan vatandaşlar, salgın hastalık riskine karşı sorumluların harekete geçmesini istiyor.

Domuzlar Marmaris’i istila etti! Vatandaşlar tedirgin

"DOMUZLAR PLAJLARA DA İNMİŞTİ"
Marmaris'te domuz sürüleri sadece sokaklarda değil, plajları da mesken tutuyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda plajda güneşlenen turistlerin arasına dalan domuz sürüsü denize girmiş, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti.


Domuzlar Marmaris’i istila etti! Vatandaşlar tedirgin

"ÖNCE İNSANA DEĞER VERMEK LAZIM"
Marmarisli turizmci Ayşe Nurdan Aras, "Bizler hayvan düşmanı değiliz. Ancak turizm sezonun ortasında, havalar bu kadar sıcakken domuzlarla ilgili geri dönüşlere baktığımızda gerçekten çok üzüldük. Önce insana değer vermek lazım. Bu hayvanlar niye buraya gelmişler, ne yapılması gerekiyor. Kuduz gibi bir salgınla karşılaştığımız takdirde acaba sonuçlarını nasıl kaldıracağız, bu konuda kimse bir şey söylemiyor. Herhangi bir çocuğa yaşlıya zarar verirse, hadi tatilciler gitti, kışın hepimiz buradayız. Ne olacak bunun sonu" diye konuştu.

Domuzlar Marmaris’i istila etti! Vatandaşlar tedirgin

"DOMUZUN YERİ ŞEHRİN İÇERİSİ DEĞİLDİR"
İçmeler Mahallesi Muhtarı Ali Demirtaş ise "Ne yazık ki yaban domuzu sorunumuz sürüyor. Bir bulaşıcı hastalığa yakalanmayız, umarım Marmaris'te karantina gibi bir şey söz konusu olmaz ya da küçük bir çocuğa saldırıp zarar vermez. Daha önce evcil hayvanlara zarar verdiğini görmüştük. Domuzun yeri şehrin içerisi değildir, domuz bir yaban hayvanıdır" dedi.

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