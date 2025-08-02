Belediye önlem almadı! Marmaris’i domuzlar ele geçirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde domuz sorunu giderek büyürken, Marmaris Belediyesi ekiplerinin konuya tepkisiz kalması çevre sağlığı riskini üst seviyeye çıkardı. Sokaklarda dolaşarak çöpleri karıştıran, sahile inerek denize giren domuzlar vatandaşları tedirgin ediyor. Dünyaca ünlü plajlara ev sahipliği yapan, turizmin göz bebeği Marmaris'te ilçe belediyesinin sorumluluklarını yerine getirmemesiyle birlikte, domuz sorunu giderek büyüyor.

SALGIN HASTALIK RİSKİ

Belediyenin konuya yeterince hassasiyet göstermemesi sonucu hemen hemen her sokakta görülen domuz sürülerinden tedirgin olan vatandaşlar, salgın hastalık riskine karşı sorumluların harekete geçmesini istiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda plajda güneşlenen turistlerin arasına dalan domuz sürüsü denize girmiş, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti. İçmeler Mahallesi Muhtarı Ali Demirtaş, "Bir bulaşıcı hastalığa yakalanmayız, umarım Marmaris'te karantina gibi bir şey söz konusu olmaz" dedi.