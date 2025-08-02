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Haberler Muğla Tatile gelen İngiliz turist Marmaris’te boğuldu

Tatile gelen İngiliz turist Marmaris’te boğuldu

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Tatile gelen İngiliz turist Marmaris’te boğuldu

İngiliz turist Marmaris'te serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay, Turunç Mahallesi açıklarında meydana geldi. Tatil için Marmaris'e gelen İngiliz vatandaşı J.H.N. (47), tur teknesiyle koyları gezerken denize girdi. Bir süre sonra diğer teknedekiler tarafından hareketsiz halde fark edilen J.H.N., çevredeki teknelerdeki denizciler tarafından sudan çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıda bekleyen sağlık görevlilerine teslim edilen turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. J.H.N.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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