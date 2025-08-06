Sürücülerin kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İlçenin Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi'nde, İbrahim H. ve Ö.A. ile Muhammed B. ve Mehmet İ. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed B, Mehmet İ. ve İbrahim H. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaçan şüphelilerden Ö.A. jandarma ekibince yakalandı. Şüphelinin aracındaki aramada ise bir tabanca ele geçirildi.