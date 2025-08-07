Dalaman’da saklanan katil zanlısı yakalandı

MUĞLA'DA iki ayrı 'tasarlayarak öldürme' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ulunan firari şüpheli, İstihbarat, Özel Harekat ve KOM ekiplerinin müşterek operasyonu ile saklandığı evde yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Dalaman'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü. İzmir Karşıyaka Ağır Ceza İlamat Masası'nca aranan şüpheli, saklandığı müstakil eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli cezaevine teslim edildi.