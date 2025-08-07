  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Muğla'da otomobil sürücüsü kadına çarptı: Kaçmak için üstünden geçti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken olay yerinden kaçmaya çalışması sonucu çarptığı kadının üstünden tekrar geçtiği görüldü.

Kaza, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından sürücünün olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı ileri sürülürken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yerde kalan kadın kazanın ardından kaçmaya çalışan ve vatandaşların müdahalesi sonucu durdurulan aracın altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Lisa Jane Di Palma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan, olay yerinden ikinci kez kaçmaya çalıştığı öne sürülen sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

