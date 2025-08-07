O otelin sahibi tutuklandı

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde yer alan bir otelin havuzunda meydana gelen olayda, 9 yaşındaki Ali Güler hayatını kaybetmesinin ardından otel sahibi Ş.B. ile havuz sorumlusu A.N.E. tutuklandı. 4 Ağustos'ta 18.50 sıralarında 9 yaşındaki Ali Güler havuzda boğularak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, otel sahibi Ş.B., havuz sorumlusu A.N.H. ve cankurtaran M.K.'nın yanı sıra çocuğun annesi Sevim ve babası M. Faysal Güler'in ifadeleri alındı.

YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞLAR

AİLENİN, çocuklarını otelde bırakarak yürüyüşe çıktığı, acı olayın bu esnada meydana geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan otel sahibi Ş.B. ve havuz sorumlusu A.N.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi