1900 metrede panik

Fethiye'nin Babadağ ilçesinde yaşanan yamaç paraşütü kazası, yürekleri ağızlara getirdi. Yamaç paraşütü pilotu Elif Açıcı, Almanya uyruklu yolcusu ile Babadağ'ın 1900 metredeki pistinden yamaç paraşütü uçuşu için atladı. Bir süre sağlıklı biçimde gökyüzünde süzülen ikiliden Alman turist aniden panikleyerek yedek paraşütü açtı. Bunun üzerine paraşütün dengesini yitiren Pilot Elif Açıcı yedek paraşütle kayalık alana sert iniş yaptı.

SARP KAYALIĞA DÜŞTÜLER

Olay, önceki gün 15.00 sıralarında meydana geldi. Dağın 1900 metre pistinden atlayan pilot Elif Açıcı ile beraberindeki Alman uyruklu kişi, yaklaşık 1000 metre yükseklikteki sarp kayalıklara düştü. Kazayı gören diğer paraşütçülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle yaralılar, ip yardımıyla yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden indirilebildi. Güvenli bölgeye ulaştırılan yaralılar, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.