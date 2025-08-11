Gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş hastaneye kaldırıldı

MUĞLA'NIN Fethiye ve Marmaris ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi. Marmaris ilçesi açıklarında da gezi teknesinde rahatsızlanan kişinin tahliyesi, Sahil Güvenlik ekibince gerçekleştirildi. Tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.