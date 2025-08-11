  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş hastaneye kaldırıldı

Gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş hastaneye kaldırıldı

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş hastaneye kaldırıldı
MUĞLA'NIN Fethiye ve Marmaris ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi. Marmaris ilçesi açıklarında da gezi teknesinde rahatsızlanan kişinin tahliyesi, Sahil Güvenlik ekibince gerçekleştirildi. Tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA