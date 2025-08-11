Kuyuya düşen 88 yaşındaki kadın vefat etti

FETHİYE'DE yaşanan acı olayda su almak için evden çıkan yaşlı kadının geri dönmemesi üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı. 88 yaşındaki kadın su kuyusuna düşerek sonrası yaşamını yitirdi. Menteşe Yenice Mahallesinde gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 88 yaşındaki bir kadının su kuyusuna düştüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçinde su bulunan kuyu içinde yaşamını yitiren kadının cesedi itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.