Muğla'da başından vurulmuş halde bulundu! O güvenlik görevlisine ne oldu?

Muğla'da başından vurulmuş halde bulundu! O güvenlik görevlisine ne oldu?

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda güvenlik görevlisi olarak çalışan adam kendi üzerine zimmetli silahıyla başından vurulmuş şekilde bulundu!

Muğla’da başından vurulmuş halde bulundu! O güvenlik görevlisine ne oldu?

Olay, Emirbeyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y., kendisine zimmetli silahıyla başından vurulmuş halde bulundu.

Muğla’da başından vurulmuş halde bulundu! O güvenlik görevlisine ne oldu?

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Y., ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

