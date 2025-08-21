Muğla’da heyecanlandıran çalışma: 3 bin yıllık 12 mezar ortaya çıkarıldı

O dönemde birçok kültür olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Pektaş, "Kremasyon mezar, Orta Asya'dan tutunda, Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde birçok kültürde olan bir uygulamadır. Yaklaşık 3 bin yıllık, bir zaman dilimine işaret eden bu mezarlar birçok kültürde karşımıza çıkıyor. 2000'li yılların başında iç kaledeki bayrak direğinin dikilmesi sırasında yine küp içerisinde mezar bulunmuştu ama bu kremasyon mezar değildi. Farklı olarak ilk defa hamamın doğu tarafındaki kazılarda kremasyon mezarlar bulunması Beçin ve arkeolojisi açısından oldukça önemli. Kremasyon mezarların çok yakınında yuvarlak bir yapı ortaya çıkarıldı. Çok fazla yüksek olmayan bir bölüm. Bu bölümün cesetlerin yakıldığı bir yer olduğu düşünülebilir. Böyle uygulamaların varlığı da biliniyor. Toprak örneklerinden analizler alınacak. Bununla ilgili kesin sonuçları önümüzdeki yıllarda söyleyebileceğiz" diye konuştu.

