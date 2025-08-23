Tedavisi süren Arda mücadelesini kaybetti

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Arda Dirmilli (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Antalya-Seydikemer karayolu Esenköy mevkisindeki döner kavşakta meydana geldi. Osman Köse yönetimindeki otomobil ile M.T.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Köse'nin yanında bulunan Arda Dirmilli, yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sıhhi tesisatçı Osman Köse, kurtarılamadı. Dirmilli de 10 gün yaşam mücadelesini kaybetti. Dirmilli'nin Fethiye'de çıraklık eğitim merkezinde eğitim aldığı ve sıhhi tesisat işi yaptığı öğrenildi.