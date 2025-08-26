Muğla Marmaris'e demir attı! İki dev yolcu gemisi göz kamaştırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Marmaris Gümrüklü Limanı bugün iki büyük yolcu gemisini ağırladı. Antalya'nın Kaş ilçesinden gelen Fransa bayraklı Club Med2 ve Bodrum'dan gelen Malta bayraklı Azamara Pursuit gemisi yüzlerce yolcusu ile ilçeye can suyu oldu.