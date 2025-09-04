Aras’a yapılan saldırının emri Londra’dan verildi

MUĞLA'DA, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin yaşadığı daireye yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Yakalanan şüpheliler Y.D.K (16) ve M.C.Ç. (15) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştiren iki kişinin 3 saat içinde yakalandığı, şüphelilerin ifadeleri, telefon mesajlaşmaları ve görüşmeleriyle banka para aktarımları incelenmesi sonucu 6 saat içinde azmettirici olduğu belirlenen şüpheli O.K.'nin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

12 saat içinde hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Londra'da olduğu belirlenen O.K. için Adalet Bakanlığı'nca 3 ayrı kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Ayrıca, İzmir'de düzenlenen operasyonda olayın azmettiricisi ile bağlantılı olduğu belirlenen E.U. adlı şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı