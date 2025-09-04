Muğla'nın turizm merkezi Bodrum bu olayı konuşuyor! Yunan armatörden 1.5 milyon TL bahşiş

Paris Dragnis ve arkadaşları gittikleri bir mekanda hesap ve bahşiş olarak bir servet ödedi. Kariyeriyle birçok genç denizciye ilham kaynağı olan, 'Armatörler Kralı' lakaplı Paris Dragnis tatil için Bodrum'u seçti.

Optasia isimli mega yatıyla Türkbükü'ne demir atan Paris Dragnis ve arkadaşları, eğlence için Yalıkavak Marina'daki lüks bir mekanı seçti. Arkadaşlarıyla birlikte sabaha kadar eğlenen Dragnis, gecenin sonunda 1.5 milyon TL hesap ödedi ve bir o kadar da bahşiş dağıttı. Ünlü iş insanı, eğlence gecesinin ardından arkadaşlarıyla birlikte yatıyla Bodrum'dan ayrıldı.