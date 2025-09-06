Muğla Fethiye'de kaybolan Çinli turist ölü bulundu

43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin görev aldığı arama çalışmalarında turistin cesedi, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık sarp alanda bulundu.



Xu Wenkai'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

