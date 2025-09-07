Sürüklenen bottaki 35 kaçak göçmen kurtarıldı!

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20'si çocuk, 35 kaçak göçmen kurtarıldı, 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Marmaris açıklarında, 4 Eylül'de saat 07.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 20'si çocuk, 35 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.