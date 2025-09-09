  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Muğla'da ormanı ateşe verdiler! 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Muğla'da ormanı ateşe verdiler! 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2 kişi ormanlık alanı ateşe vermeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken şüphelileri yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Muğla’da ormanı ateşe verdiler! 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Dalaman Otobüs Terminali yakınlarındaki ormanda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Muğla’da ormanı ateşe verdiler! 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Soruşturma kapsamında ormancı A.D.'nin (25) ifadesine başvuruldu. A.D. ifadesinde, "Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim" dedi. Yapılan incelemede şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Polisin, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA