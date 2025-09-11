Ataş cinayetine müebbet hapis talebi

ATV'DE yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı, programda cinayeti itiraf eden Emine Karabulut ve 3 kişi hakkında müebbet hapis cezası talep etti.

'ÖLDÜRMEDİM, TAŞIDIM' DEDİ

SEYDİKEMER'DE yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart 2024 tarihinde ortadan kayboldu. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında canlı yayında cinayeti itiraf etti. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak tutuklu sanıklar Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve tutuksuz Durkadın K.'nin tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Duruşmada Mert Ataş, "Cinayete dahil olmadım. Sadece taşıma eyleminde bulundum. Tahliyemi talep ediyorum. Şu an tek kardeşim çalışıyor, birçok icralık dosya var. Bunların ödenmesi için benim de çalışmam lazım" ifadelerinde bulundu.

YASAK AŞKI KABUL ETMEDİ

EMİNE Karabulut, "Oğlum Mert ve ben sadece ceset taşımaya yardım ettik. Bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum ve yaşlı annem var. Cesedin yerini, suç delillerini gösterdim. Her şeyi itiraf ettim" dedi. Burhanettin Öztürk, "Emine 3 kez ifade değiştirdi. Şaban'ı öldürmem için hiçbir gerekçe yok. Yasak aşk iddialarına katılmıyorum. Ben cinayet işlemedim" dedi.

Durkadın K. ise, "Cinayeti gördüm. Burhanettin öldürdü. Hatta cebinden ip çıkardı, boğazından sıkarak canavarca öldürdü" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.