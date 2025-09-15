Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın korkuturken, yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi 121. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiracı olan F.B.'nin ikamet ettiği tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Büyük korku yaratan yangında yaralanan olmadığı bildirilirken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.