CHP’li belediyeye imar yolsuzluğu operasyonu

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, "rüşvet almak ve sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağlamak" iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyon sonucunda birçok evraka el konuldu.

CHP'li Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek

Bazı belediye çalışanlarının CHP'li Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, güvenlik güçlerince yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelinin çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği, bu belgelerin sahiplerinden haksız maddi menfaat temin ettiği belirlenerek operasyon düzenlendi. Örnek, evinde gözaltına alındı. Zanlının belediyedeki odası ve ikametinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyale el koydu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan

Konunun imarla ilgili eski 8 veya 9 dosyayla ilgili olduğunu belirten Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, şöyle konuştu: "Arkadaşlar dosyaları aldı. Şikayet varmış. Gerekli incelemeler yapılıyor."