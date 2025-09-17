  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Muğla'da Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Muğla'da Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in evine bu sabah operasyon düzenledi. Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Muğla’da Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Muğla’da Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı. Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA